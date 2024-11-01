Проект ремонта Консисторской башни Казанского Кремля прошел госэкспертизу

В Казани пройдут реставрационные работы в Консисторской башне — части ансамбля Кремля. Положительное решение экспертизы появилось на сайте государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений».
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