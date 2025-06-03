Посол Баррак: Турция сможет организовать встречу глав четырех стран по Украине

Анкара сможет организовать встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения урегулирования украинского конфликта.
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