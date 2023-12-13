Включайте панику: Путин загнал Запад в ловушку, из которой нет спасения

Вот и до буржуинов начало доходить, что против России их излюбленные коварные методы не срабатывают. И сколько бы они не раскладывали по полчкам свои гендеры, сколько бы не меняли пол и потолки - фундамент разрушается.
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