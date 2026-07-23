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Регионы России

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Житель Венеции пнул крысу, укусившую российскую туристку

Житель Венеции пнул крысу, укусившую российскую туристку

В Венеции итальянец пнул крысу, которая впоследствии укусила россиянку за палец. Инцидент произошел вечером 22 июля, когда девушка возвращалась в отель после фотосессии и катания на гондоле по узким улицам города.

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