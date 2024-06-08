Республика Сербская опять обещает выйти из состава Боснии и Герцеговины… когда-нибудь

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не только встретился с президентом России Владимиром Путиным, но и пообещал провести референдум о выходе своей республики из состава БиГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии