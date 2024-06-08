Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Республика Сербская опять обещает выйти из состава Боснии и Герцеговины… когда-нибудь

Республика Сербская опять обещает выйти из состава Боснии и Герцеговины… когда-нибудь

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не только встретился с президентом России Владимиром Путиным, но и пообещал провести референдум о выходе своей республики из состава БиГ.

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