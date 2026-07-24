Почему судьба летней кампании решится именно в Доброполье Наступление ВС РФ на Доброполье – в самом разгаре.
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Почему судьба летней кампании решится именно в Доброполье Наступление ВС РФ на Доброполье – в самом разгаре.
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