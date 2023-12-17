СКР предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления

СК обратил внимание на то, что в действующий перечень причин лишения приобретенного гражданства РФ включено, например, изнасилование, но не убийство, за которое установлены более длительные сроки лишения свободы.
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