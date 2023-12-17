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СКР предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления

СК обратил внимание на то, что в действующий перечень причин лишения приобретенного гражданства РФ включено, например, изнасилование, но не убийство, за которое установлены более длительные сроки лишения свободы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
МИГРАНТСКОЕ ЛОББИ в органах законодательной  власти уже ЗАДРАЛО!!
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21 час.
Мила Терехова
Слишком медленно законодатели раскачиваются.  Бесит уже
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15 час.
алекс кузь
Лишение гражданства- это логично для все линейки ук рф, где наносят вред социуму страны.
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8 час.

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