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14 декабря: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области | ТСН24

14 декабря: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области | ТСН24

14 декабря – 348 день года, до Нового года осталось 17 дней. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о том, что значимого происходило 14 декабря в разные года в России и Тульской области, читайте в тексте Тульской службы новостей.

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