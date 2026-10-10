AP: аэропорт в столице Саудовской Аравии снова подвергся атаке

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде снова подвергся атаке, пишет Associated Press со ссылкой на двух чиновников.
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