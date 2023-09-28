В Сенате США планируют выделить Киеву в следующем году 80 миллиардов долларов

Пока республиканцы в Палате представителей готовятся голосовать за изъятие из законопроекта об оборонных расходах 300 миллионов долларов помощи Украине, в Сенате несколько представителей Республиканской партии рассчитывают провести в октябре голосование по вопросу выделения Киеву на 2024 год от $60 млрд до $80 млрд, – сообщает портал Punchbowl News.