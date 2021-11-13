Специалисты РХБ защиты ВВО в Приамурье провели тренировку по РХБ разведке в канун профессионального праздника

Специалисты РХБ защиты ВВО в Приамурье провели тренировку по РХБ разведке в канун профессионального праздника

Эта показательная тренировка проводилась в режиме эстафеты, с элементами соревнования, что позволило повысить мастерство специалистов полка РХБ защиты.

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