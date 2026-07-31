Как в "Войне миров Z": где находится Сеута, куда прорываются десятки тысяч мигрантов

Небольшой испанский анклав на северном побережье Африки напротив Гибралтара в последние дни переживает один из крупнейших миграционных кризисов: в город прорвались тысячи людей из Марокко и других стран Африки, люди гибнут при попытке добраться туда вплавь или через заграждения.