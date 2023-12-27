Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) быстро лишаются своего вооружения всех классов.
Чемезов: Количество вооружений у ВСУ быстро сокращается
Комментарии
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y
yumashev
Прежде всего на Украине Запад показывает несостоятельность, неконкурентоспособность своей военной техники. Они это поймут, когда Россия захватит весь рынок вооружений. Когда нет прямых столкновений вооружений, можно ещё в рекламе врать. А когда на поле боя всё видно, то всем всё ясно. Видны недоработки и с нашей стороны. Пропуски западных ракет в Феодосию и на запад России показывает недостатки средств ПВО наземных и космических, особенно технической разведки.
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