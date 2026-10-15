Международный комитет Красного Креста предупреждает, что больницы в Йемене переполнены из-за «беспрецедентного роста» числа огнестрельных ранений на фоне возобновившейся в июле гражданской войны, а хрупкая система здравоохранения сталкивается с критической нехваткой хирургических материалов, ….
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