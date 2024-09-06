Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис

Американский предприниматель Илон Маск назвал интересным высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Кремль будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов, вице-президента Камалу Харрис.
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