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Элтон Джон проспорил 10 фунтов Линекеру и извинился за позднюю выплату. Они ставили на исход матча «Лестер» – «Уотфорд» в ноябре

Элтон Джон проспорил 10 фунтов Линекеру и извинился за позднюю выплату. Они ставили на исход матча «Лестер» – «Уотфорд» в ноябре

76-летний музыкант болеет за «Уотфорд». Он работал на посту председателя этого клуба в 1976-1987 годах, а также с 1997-го по 2002-й.

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