Алиев: «Зеленский лишил Тимощука всех наград. Еще бы лишить гражданства и конфисковать все имущество!»

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев призвал лишить украинского гражданства экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука, который в настоящее время работает в России тренером петербургского «Зенита».
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