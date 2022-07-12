MSI объявила, что её материнские платы на чипсетах Intel 600-й серии получат поддержку процессоров Raptor Lake

Компания MSI вслед за ASUS и ASRock сообщила, что её существующие материнские платы на чипсетах Intel 600-й серии смогут работать с будущими процессорами Core 13-го поколения (Raptor Lake).
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