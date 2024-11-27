«Как на кофейной гуще гадать»: Оруджев — о новых титулах Ферстаппена

Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев прокомментировал завоевание четвёртого титула чемпиона Формулы 1 голландцем Максом Ферстаппеном из Red Bull на Гран При Лас-Вегаса.
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