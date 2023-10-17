СБ ООН не принял российский проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа

Против документа РФ выступили четыре участника Совбеза — Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и Финляндия Совбез Организации Объединенных Наций не принял проект резолюции РФ по конфликту между Израилем и Палестиной.
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