На следующей неделе в России ожидаются аномально высокие температуры

Аномально высокие температуры воздуха ожидаются в России в ряде регионов страны. По данным Гидрометцентра РФ, в ближайшие дни в отдельных районах могут быть зафиксированы рекордные значения столбиков термометров.
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