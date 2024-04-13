Экс-тренер сборной России Черчесов заявил, что "Спартак" обязан побеждать "Сочи"

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью "Матч ТВ" заявил, что ожидает от московского "Спартака" победы в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи".
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