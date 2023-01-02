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Дель Пьеро сделал фото с королевским пингвином в Дубае. Ему написали в соцсетях, что этих птиц нельзя трогать

Дель Пьеро сделал фото с королевским пингвином в Дубае. Ему написали в соцсетях, что этих птиц нельзя трогать

Алессандро Дель Пьеро сфотографировался с королевским пингвином во время отпуска в Дубае. Фотография вызвала споры в социальных сетях.

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