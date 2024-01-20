В России появится льгота для отцов в декрете

Отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, будет бесплатно предусмотрена наравне с материями социальная гарантия по профессиональному обучению и повышению квалификации на востребованные на рынке труда специальности.
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