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Царьград

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В поликлиниках Новосибирской области начали прививать от клещевого энцефалита

В поликлиниках Новосибирской области начали прививать от клещевого энцефалита

Высока вероятность, что из-за теплой погоды клещи могут стать активными уже в конце февраля-начале марта.

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