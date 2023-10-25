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Разница в 17 лет: актер Иван Жидков женится на студентке театрального вуза

Разница в 17 лет: актер Иван Жидков женится на студентке театрального вуза

Актер Иван Жидков заявил, что намерен жениться на молодой избраннице Марии. С ней 40-летний артист познакомился в салоне красоты в Ростове-на-Дону, там блондинка работала администратором, и потерял голову.

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