Разница в 17 лет: актер Иван Жидков женится на студентке театрального вуза

Актер Иван Жидков заявил, что намерен жениться на молодой избраннице Марии. С ней 40-летний артист познакомился в салоне красоты в Ростове-на-Дону, там блондинка работала администратором, и потерял голову.
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