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Норвежский мэр с яростью убрал российский венок с памятника советским солдатам

Норвежский мэр с яростью убрал российский венок с памятника советским солдатам

Генконсульству РФ запретили проводить мероприятия.фото: t.me/genkons_kirkenes--> Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд выразил крайнее возмущение тем фактом, что российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес.

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