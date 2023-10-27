Норвежский мэр с яростью убрал российский венок с памятника советским солдатам

Генконсульству РФ запретили проводить мероприятия.фото: t.me/genkons_kirkenes--> Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд выразил крайнее возмущение тем фактом, что российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес.
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