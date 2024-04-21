Грин заявила о предательстве со стороны спикера Джонсона из-за помощи Киеву

Член палаты представителей США – республиканка Марджори Тейлор Грин 20 апреля обвинила сопартийца, спикера палаты Майка Джонсона в предательстве интересов Соединенных Штатов после одобрения нижней палатой американского конгресса законопроекта о выделении почти $61 млрд Украине.
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