Председатель СК Бастрыкин поручил расследовать исчезновение озера в Геленджике

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о нарушении природоохранного законодательства в районе Геленджика, где произошло загрязнение озера из-за стихийной свалки, а затем обмеление водоема.
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