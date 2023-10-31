В НАТО надувают ВСУ до шестой армии мира

А может, американский рейтинг задуман с единственной целью – подсунуть ВСУ утешительную пилюлю в виде шестого места? Дескать, ваша армия лучше немецкой, иранской и турецкой, но вам не победить китайскую, американскую и российскую, занимающую первую строку.