"Она даже приютила одноглазого котёнка": Сестра подозреваемой в убийстве школьника рассказала новые детали

Родные одной из задержанных по подозрению в убийстве школьника не могут поверить в случившееся. Сестра девушки утверждает, что не замечала за ней ничего, что могло бы указывать на подготовку жестокого преступления.
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