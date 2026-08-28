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Царьград

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"Она даже приютила одноглазого котёнка": Сестра подозреваемой в убийстве школьника рассказала новые детали

"Она даже приютила одноглазого котёнка": Сестра подозреваемой в убийстве школьника рассказала новые детали

Родные одной из задержанных по подозрению в убийстве школьника не могут поверить в случившееся. Сестра девушки утверждает, что не замечала за ней ничего, что могло бы указывать на подготовку жестокого преступления.

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