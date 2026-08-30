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Политнавигатор

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На «Миротворец» внесли одного из его основателей

На «Миротворец» внесли одного из его основателей

Террористический сайт «Миротворец» не является государственным ресурсом, однако продолжает активно взаимодействовать с СБУ и ГУР.

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