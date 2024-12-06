Прямая линия Владимира Путина состоится 19 декабря - Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоятся в совмещенном формате 19 декабря, передает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии