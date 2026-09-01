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Россиянин Ибрагимов забил гол за молодежку «Манчестер Юнайтед»

Россиянин Ибрагимов забил гол за молодежку «Манчестер Юнайтед»

Российский футболист Амир Ибрагимов отметился голом за молодежную команду «Манчестер Юнайтед».Российский футболист Амир Ибрагимов отметился голом за молодежную команду «Манчестер Юнайтед».

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