🚗 Иномарка столкнулась с велосипедистом на перекрёстке в Севастополе Днём на улице Адмирала Октябрьского 50-летняя водитель Chery выезжала со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрёстке и не пропустила 51-летнего велосипедиста, двигавшегося по главной.