🚗 Иномарка столкнулась с велосипедистом на перекрёстке в Севастополе Днём на улице Адмирала Октябрьского 50-летняя водитель Chery выезжала со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрёстке и не пропустила 51-летнего велосипедиста, двигавшегося по главной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым