Четыре года прятался: находящегося в розыске мужчину задержали росгвардейцы в Уссурийске

В Уссурийске росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа в 2018 году, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
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