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Адвокат Суда ЕС признал санкции против "Мегафона" незаконными из-за отсутствия доказательств

Адвокат Суда ЕС признал санкции против "Мегафона" незаконными из-за отсутствия доказательств

Генеральный адвокат Суда Европейского союза Андреа Бьонди рекомендовал отменить первоначальные решения Совета ЕС о введении санкционных ограничений против российского оператора "Мегафон", указав на отсутствие у Совета доказательного досье на момент их принятия.

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