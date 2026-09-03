Адвокат Суда ЕС признал санкции против "Мегафона" незаконными из-за отсутствия доказательств

Генеральный адвокат Суда Европейского союза Андреа Бьонди рекомендовал отменить первоначальные решения Совета ЕС о введении санкционных ограничений против российского оператора "Мегафон", указав на отсутствие у Совета доказательного досье на момент их принятия.
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