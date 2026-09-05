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Царьград

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Конюхов запланировал экспедиции до 2051 года, включая 100 вулканов

Конюхов запланировал экспедиции до 2051 года, включая 100 вулканов

Путешественник Фёдор Конюхов представил планы своих экспедиций до 2051 года, включая восхождение на 100 вулканов и строительство полярной станции в Антарктиде.

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