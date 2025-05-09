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Петербургский дневник

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На Миллионной улице идут последние приготовления к параду

На Миллионной улице идут последние приготовления к параду

Он начнется в 10:00 на Дворцовой площади Военная техника, парадные расчеты, военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны готовятся к главному событию сегодняшнего дня - к параду в честь 80-летия Победы над фашизмом.

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