Уральский модельер Таша Рублева прокомментировала заявление Путина о тканях

Модельер, основательница сети ателье «Модный Дом Rubleffka» Таша Рублева прокомментировала заявление Путина о том, что нужно стремиться к тому, чтобы россияне с удовольствием носили одежду отечественного производства.
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