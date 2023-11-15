Муж певицы Лены Катиной показал фото сына, не скрывая его лица

Муж экс-солистки "Тату" Лены Катиной показал в соцсетях фото подросшего сына, не скрывая его лица. Бизнесмен Дмитрий Спиридонов также публично поддержал супругу, которая тяжело восстанавливается после родов.
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