Хочешь угробить флот — отремонтируй крейсер по-американски!

Модернизация американских крейсеров — урок того, как не следует проводить такую программу. В Америке многие в Конгрессе (а именно там отвечают за обороноспособность страны) многие просто в шоке: за те деньги, которые были потрачены на продление срока службы трёх модернизированных крейсеров, ВМС могли бы почти полностью купить два новых эсминца типа «Арли Берк».
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