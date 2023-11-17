Российская стюардесса сделала фото в униформе и восхитила иностранцев

Стюардесса российской авиакомпании «Азимут» сделала фото в самолете и восхитила иностранцев. На фотографии видно, что бортпроводница одета в фирменную униформу перевозчика: на ней белая рубашка, темно-серый пиджак и юбка.
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