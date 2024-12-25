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Картина дня. Финансы

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Глава Гагаузии заявила, что не признает Санду президентом Молдавии

Глава Гагаузии заявила, что не признает Санду президентом Молдавии

Власти Гагаузии не признают Майю Санду президентом Молдавии, так как ее избрание было сфальсифицировано, заявила глава автономии Евгения Гуцул на торжественном заседании в Комрате, которое посвящено 30-летнему юбилею принятия молдавским парламентом закона об особом правовом статусе региона.

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