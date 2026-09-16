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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Ман Сити» Виана: «Мы верим, что Энцо, Буадди и Андерсон будут так же значимы, как Родри и Бернарду. Они играли важнейшую роль в последнее десятилетие»

Технический директор « Манчестер Сити » Угу Виана высказался о подписании хавбека Энцо Фернандеса и других новичков этим летом.

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