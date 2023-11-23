Работница детсада в Красноярском крае отбила нападки работодателя в суде

Жительница Минусинска и сотрудница детского сада Инна Бахова смогла «победить систему». Она отстояла свою правоту после долгой судебной тяжбы, хотя управление образование Минусинска было настроено против нее.
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