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Царьград

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Владимир Путин заявил о низкой безработице в России на уровне 2,3%

Владимир Путин заявил о низкой безработице в России на уровне 2,3%

Карьерный наставник Алёна Чукина сообщает, что москвичи ищут работу в среднем пять месяцев. Президент России Владимир Путин заявил о низком уровне безработицы — 2,3%, что близко к историческому минимуму.

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