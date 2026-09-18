Владимир Путин заявил о низкой безработице в России на уровне 2,3%

Карьерный наставник Алёна Чукина сообщает, что москвичи ищут работу в среднем пять месяцев. Президент России Владимир Путин заявил о низком уровне безработицы — 2,3%, что близко к историческому минимуму.
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