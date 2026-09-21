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Русская Семёрка

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Тунгусский феномен: что эвенки рассказывали о падении метеорита

30 июня 1908 года, около семи утра по местному времени, в безлюдной эвенкийской тайге, в междуречье Подкаменной Тунгуски и её правого притока Чуни, прогремел взрыв мощностью от 10 до 50 мегатонн — в тысячи раз сильнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

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