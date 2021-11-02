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Очень нужна передержка или дом скромной красавице!!!

Очень нужна передержка или дом скромной красавице!!!

Санкт-Петербург!Очень нужна передержка или дом скромной красавице Рагнильде.Окрасов кошек существует множество: белые, чёрные, пепельные, но особым вниманием всегда пользовались представители кошачьего мира с так называемым, окрасом черепахи.

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Светлана Лисовская
Репост!!!
Инна Третьякова
Кошечка - красавица!
Халикова Эля
Репост красавице Рагнильде!!!
techno_unionmailru Петрова
Репост красавице
алиса кабанова
Репост красотке
Инна Запорожская
Извините, конечно, но имя...

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