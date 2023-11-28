Собянин: 280 домов ввели в эксплуатацию в Москве с начала программы реновации

С начала реализации программы реновации в Москве достроили четыре миллиона квадратных метров жилья. Всего возвели 280 новостроек во всех административных округах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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